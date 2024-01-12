Агент Рузиля Минекаева объяснил, почему актер отказался от работы в театре

Актер Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана» оставил работу в театре из-за занятости в кинопроектах. Об этом журналистам рассказала его агент Елена Чигвинцева.





Представитель актеров Рузиля Минекаева и Славы Копейкина в беседе с NEWS.ru сообщила, что им пришлось уйти из театров. Чигвинцева объяснила, с чем это связано.





«Мы еще на «Слове пацана» измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все», — отметила агент.





Так, по ее словам, Минекаев покинул театр современной пьесы. Копейкин, в свою очередь, оставил РАМТ.





Елена Чигвинцева уточнила, что артисты получают много предложений по работе. Однако к выбору ролей они подходят «аккуратно».









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