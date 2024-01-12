В Петербурге стартовали съемки продолжения сериала «Контуженный»

Работа над продолжением детективного сериала «Контуженный» началась в Санкт-Петербурге. Здесь проходят съемки второго сезона проекта, где главную роль исполняет Антон Батырев.





В пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа», которая занимается производством картины по заказу Пятого канала, уточнили, что в фильме также сыграет актер Кирилл Полухин. Антон Батырев исполняет роль главного героя, бывшего командира СОБРа Дмитрия Чистякова, передает ТАСС





Представители «Триикс медиа» отметили, что, по данным компании Mediascope, показ в сентябре первого сезона сериала на Пятом канале попал в пятерку лучших проектов выходного дня. По сюжету главный герой проходит службу в горячих точках и получает серьезное ранение головы. Последствия приводят к развитию опухоли. Однако вместе с болезнью у героя появляется особенный дар: прикосновения к вещам помогают ему увидеть чужие воспоминания. Такая способность помогает Чистякову на новой работе в полиции раскрывать запутанные преступления.





Во втором сезоне зрителей ждут восемь эпизодов. Съемки сериала продлятся до конца февраля.









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