В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль бамовской песни

Центральный музей железнодорожного транспорта России 16 апреля приглашает желающих окунуться в атмосферу 70‑80-х годов ХХ века на фестивале бамовской песни.





Как сообщается на официальном сайте музея, фестивали гитарной песни на БАМе были уникальным явлением. Помимо трудового энтузиазма, великая стройка стала временем расцвета творческого потенциала молодых строителей. Посланцы комсомола — люди, как правило, творческие и деятельные, везли с собой в тайгу гитары. Песни, часто собственного сочинения, помогали им жить и строить дорогу.





Песни звучали у вечерних походных костров, в палатках и вагончиках, первых клубах. Песни под гитару согревали в холодные ночи, под них всегда лучше спорилась работа. Так возникло неповторимое явление бамовской песни. Талантливая молодежь стала слагать строки о себе, друзьях, новой дороге и петь их под гитару. Концерт подготовлен бамовским содружеством Санкт-Петербурга и Ленинградской области.





Согласно указу президента РФ 50-летний юбилей БАМа будет отмечаться 8 июля 2024 года.





В этот день 1974 года было подписано Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской магистрали».









Фото: Pixabay.com