Умерла жена Фрэнсиса Форда Копполы

Американский режиссер Элинор Коппола, жена режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, ушла из жизни в возрасте 88 лет.





Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Associated Press, Коппола умерла 12 апреля в Резерфорде (штат Калифорния, США). Причина смерти не уточняется.





Элинор документировала создание некоторых фильмов мужа. Она познакомилась с будущим мужем, будучи помощником арт-директора, во время съемок фильма «Безумие 13». Коппола снимала, как ее муж работал над различными фильмами. Документальный фильм «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» о съемках фильма мужа «Апокалипсис сегодня» стал одной из самых известных работ о кинопроизводстве.





Все дети Элинор и Фрэнсиса Форда Копполы связали жизнь с кино, все они снимались в фильмах отца. София Коппола сняла фильм «Трудности перевода», получивший «Оскара», а также «Где-то» и «Роковое искушение», отмеченные наградами. Роман Коппола был соавтором сценария фильма «Королевство полной луны» и получил номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Джан-Карло Коппола погиб в результате несчастного случая.









Фото: Pixabay.com