Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела экскурсию по павильону «Наша культура» для победителей и участников «Большой перемены».





«Знакомство с интерактивной экспозицией начали с зоны «Литература». Рассказали с гендиректором РГБ Вадимом Дудой о коллекции НЭБ, модельных библиотеках, как поддерживается память о Юрии Гагарине», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





В зоне «Изобразительное искусство» разговор шел о формировании коллекции Третьяковской галереи с участием методиста музея Дарьей Бялик.





В кинозале в честь Дня космонавтики участники встретились с Алексеем Дудиным, дублером режиссера съемки картины «Вызов» на МКС, — первого в мире фильма в невесомости.





О настоящих сокровищах русской культуры — театре и балете — ребятам в тематической зоне рассказал профессор МГАХ Андрей Алферов.





В завершение экскурсии для всех выступил джазовый исполнитель Даниэль Адиянц.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой