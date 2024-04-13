Ольга Любимова провела экскурсию по павильону «Наша культура»

13.04.2024

Ольга Любимова провела экскурсию по павильону «Наша культура»
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела экскурсию по павильону «Наша культура» для победителей и участников «Большой перемены».

«Знакомство с интерактивной экспозицией начали с зоны «Литература». Рассказали с гендиректором РГБ Вадимом Дудой о коллекции НЭБ, модельных библиотеках, как поддерживается память о Юрии Гагарине», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.

В зоне «Изобразительное искусство» разговор шел о формировании коллекции Третьяковской галереи с участием методиста музея Дарьей Бялик.

В кинозале в честь Дня космонавтики участники встретились с Алексеем Дудиным, дублером режиссера съемки картины «Вызов» на МКС, — первого в мире фильма в невесомости.

О настоящих сокровищах русской культуры — театре и балете — ребятам в тематической зоне рассказал профессор МГАХ Андрей Алферов. 

В завершение экскурсии для всех выступил джазовый исполнитель Даниэль Адиянц.


Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой