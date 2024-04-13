Вклад туркменского поэта Фраги в мировую литературу обсудили в Иностранке

О наследии туркменского поэта Махтумкули Фраги поговорили на международной конференции, посвященной 300-летию философа, в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





С приветственным словом выступил заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев. Он отметил, что творчество Махтумкули Фраги высоко ценят и любят не только в Туркменистане, но и в нашей стране.





В мероприятии приняли участие представители Посольства Туркменистана в России, Минкультуры России, МИД России, Исполнительного комитета СНГ, культурной сферы, главы дипломатических миссий иностранных государств, литераторы и ученые.





По итогам конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев передал в дар Иностранке по два экземпляра книг Махтумкули Фраги на разных языках.









Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ



