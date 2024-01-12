Михаил Пореченков проведет встречу на выставке-форуме «Россия»

Актер Михаил Пореченков встретится с поклонниками в павильоне «Наша культура» на ВДНХ. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Встреча с Михаилом Пореченковым состоится в рамках Международной выставки-форума «Россия». Именно в павильоне «Наша культура» проходят встречи с любимыми актерами, уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что пообщаться с артистом можно будет в субботу, 13 января. Начало встречи – 14:00, говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале.





Михаил Пореченков знаменит благодаря своим ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Бандитском Петербурге», «Агенте национальной безопасности» и многих других фильмах и сериалах. Последние картины с его участием собирают множество положительных отзывов. Так, зрители высоко оценили фильм-поэму 2023 года «Русский крест».









Фото: YouTube