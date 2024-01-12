Мединский назвал Кирилло-Белозерский музей-заповедник символом Русского Севера

Кирилло-Белозерский музей-заповедник отмечает 100-летний юбилей. В этой связи помощник президента России Владимир Мединский назвал его символом Русского Севера.





Мединский также охарактеризовал музей-заповедник как «одну из жемчужин в сокровищнице российской культуры».





«Уникальная вековая архитектура, богатейшая коллекция, использование самых современных музейных технологий закономерно влекут к себе тысячи паломников и туристов из России и множества других стран», — привели в пресс-службе МЗ слова помощника главы государства.





Мединский также отметил достигнутые Кирилло-Белозерским музеем-заповедником успехи, которые были бы невозможны без слаженной работы большого коллектива.





Гендиректор МЗ Михаил Шаромазов отметил, что у столетия музея нет точной даты. Юбилей считают от самого раннего сохранившегося отчета о работе учреждения в 1924-м. Вся работа музея в этом году посвящена столетию, добавил Шаромазов. Основное торжество запланировано на начало сентября.









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