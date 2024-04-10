Индийская кинокомпания снимет полнометражный фильм в Москве

10.04.2024

Индийская кинокомпания снимет полнометражный фильм в Москве
Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет в Москве полнометражный фильм.

Съемки компания будет осуществлять через Московскую цифровую киноплатформу, передает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Крупная индийская кинокомпания в апреле впервые снимет художественное кино в столице в рамках программы «Москва — город кино», подав заявку через Московскую киноплатформу. Это станет первым иностранным кинопродуктом, который будет реализован через сервис», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Среди локаций, где будут идти съемки, выбраны Лялин, Барашевский, Малый Казенный и другие столичные переулки.

В департаменте отметили, что московская киноплатформа на сегодняшний день не имеет аналогов в мире и позволяет в короткие сроки организовать съемки в Москве по принципу одного окна. Платформа позволяет также подобрать оборудование и реквизит.

Съемки фильма в Москве станут продолжением сотрудничества Москвы и Индии в области кинематографа.


Фото: Pixabay.com