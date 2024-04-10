Индийская кинокомпания снимет полнометражный фильм в Москве

10.04.2024
Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет в Москве полнометражный фильм.
Съемки компания будет осуществлять через Московскую цифровую киноплатформу, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
«Крупная индийская кинокомпания в апреле впервые снимет художественное кино в столице в рамках программы «Москва — город кино», подав заявку через Московскую киноплатформу. Это станет первым иностранным кинопродуктом, который будет реализован через сервис», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Среди локаций, где будут идти съемки, выбраны Лялин, Барашевский, Малый Казенный и другие столичные переулки.
В департаменте отметили, что московская киноплатформа на сегодняшний день не имеет аналогов в мире и позволяет в короткие сроки организовать съемки в Москве по принципу одного окна. Платформа позволяет также подобрать оборудование и реквизит.
Съемки фильма в Москве станут продолжением сотрудничества Москвы и Индии в области кинематографа.
Фото: Pixabay.com