Индийская кинокомпания снимет полнометражный фильм в Москве

Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет в Москве полнометражный фильм.



Съемки компания будет осуществлять через Московскую цифровую киноплатформу, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



«Крупная индийская кинокомпания в апреле впервые снимет художественное кино в столице в рамках программы «Москва — город кино», подав заявку через Московскую киноплатформу. Это станет первым иностранным кинопродуктом, который будет реализован через сервис», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.



Среди локаций, где будут идти съемки, выбраны Лялин, Барашевский, Малый Казенный и другие столичные переулки.



В департаменте отметили, что московская киноплатформа на сегодняшний день не имеет аналогов в мире и позволяет в короткие сроки организовать съемки в Москве по принципу одного окна. Платформа позволяет также подобрать оборудование и реквизит.



Съемки фильма в Москве станут продолжением сотрудничества Москвы и Индии в области кинематографа.









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