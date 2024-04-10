10.04.2024
Вышли первые кадры второго фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом.
Ролик
опубликован на канале студии Warner Bros. Pictures International на YouTube.
Второй фильм получил название «Джокер: Безумие на двоих». В новой картине пару герою Феникса составит персонаж Леди Гаги. В актерский состав также вошли Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн и другие.
Режиссером фильма стал постановщик оригинальной картины Тодд Филлипс. Мировая премьера картины запланирована на 2 октября 2024 года.
Первый фильм «Джокер» был номинирован на «Оскар» в 11 категориях, в двух из них одержал победу. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучшую музыку к фильму.
Фото: кадр видео