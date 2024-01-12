Скончался основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн

12.01.2024

Скончался основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн
В Лондоне на 79-м году жизни скончался российский искусствовед, художественный критик, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн.

О кончине Бакштейна сообщает Telegram-канал выставки.

По информации канала, последние дни Бакштейн находился в больнице.

«Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжелого машиностроения. Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратил первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства», — указано в сообщении.

Фото: Pixabay.com