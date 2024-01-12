Донецкий молодежный театр представит премьерный спектакль в 20 городах

По словам гендиректора — художественного руководителя театра Владислава Слухаенко, спектакль создан по мотивам произведения Анны Ревякиной.«[Премьера пройдет] в Ростовской области, так как у нас до недавнего времени были запрещены показы, да и сейчас массовые мероприятия нежелательны из-за опасности обстрелов. <...> В Новочеркасском театре мы уже были, когда проводились "Большие гастроли" в марте 2022 года. Это был для нас первый тур, и с тех пор у нас сложились хорошие взаимоотношения», — приводит агентство слова худрука.Сообщается, что репетиции спектакля проходят на базе театра в Макеевке. Помимо Новочеркасска, коллектив выступит в Ставрополе, Невинномысске, Кропоткине, Ростове-на-Дону. Спектакль в общей сложности планируется показать в 20 российских городах.