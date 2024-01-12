Названа дата премьеры драматического сериала «Золотое дно»

Стала известна дата выхода российского драматического сериала «Золотое дно».



Автором проекта выступил писатель Сергей Минаев.



Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» 18 января. С 29 января сериал будет доступен зрителям телеканала ТНТ.



«Уже 18 января в онлайн-кинотеатре "Иви" и 29 января на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера драмы о губительной силе денег "Золотое дно". Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которой авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса», — сообщили в пресс-службе платформы.



Режиссером проекта выступил Илья Ермолов. Роли в фильме сыграли Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин.









Фото: кадр из сериала "Золотое дно"