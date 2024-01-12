Названа дата премьеры драматического сериала «Золотое дно»

Названа дата премьеры драматического сериала «Золотое дно»

12.01.2024

Стала известна дата выхода российского драматического сериала «Золотое дно».

Автором проекта выступил писатель Сергей Минаев.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Иви» 18 января. С 29 января сериал будет доступен зрителям телеканала ТНТ.

«Уже 18 января в онлайн-кинотеатре "Иви" и 29 января на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера драмы о губительной силе денег "Золотое дно". Сериал расскажет о семье Градовых, на примере которой авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими, а еще о том, на что готов пойти каждый ради статуса», — сообщили в пресс-службе платформы.

Режиссером проекта выступил Илья Ермолов. Роли в фильме сыграли Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин.


Фото: кадр из сериала "Золотое дно"