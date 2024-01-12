Омский академический симфонический оркестр выступил в девяти городах Китая

В Китае завершились гастроли Омского академического симфонического оркестра, передает пресс-служба Омской филармонии.



Коллектив дал девять концертов в разных городах Китая. Музыканты выступили в концертных залах, крупнейших театрах и центрах искусств.



«В Китае культ музыкального искусства. Классическая фортепианная музыка тихо звучит из всех репродукторов. В стране огромное количество музыкальных школ, практически каждый ребенок учится на чем-то играть. Концертные залы великолепные по свету и акустике. Выделяются огромные государственные средства на проведение различных концертов, фестивалей, приглашение гастролеров. И это очень правильная государственная политика, она особенно важна в 2024 году, который объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом дружбы с Китаем», — отметила директор Омской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Лапшина.



Коллектив из Сибири представил в Китае новогоднюю праздничную программу из русской классики и произведений венских композиторов. В программу вошли Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Антракт из балета «Раймонда» Глазунова, «Половецкие пляски» Бородина, Фантазия «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, произведения Штрауса и китайского композитора Ли Хуаньчжи.



В пресс-службе отметили, что выступления российского коллектива получили восторженные отзывы и предложения о продолжении сотрудничества.









Фото: пресс-служба Омской филармонии