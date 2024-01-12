«Союзмультфильм» представил в ОАЭ мультимедийное шоу по мотивам популярных сериалов

В Дубае пройдет показ мультимедийного шоу «Союзмультфильма» по мотивам сериалов «Умка» и «Простоквашино», сообщает пресс-служба киностудии.



Отмечается, что в начале января жителям ОАЭ уже были представлены шоу по мультсериалу «Ну, погоди! Каникулы».



«В ближайшие дни, 13 и 14 января, посетители Театра цифрового искусства смогут продолжить знакомство с анимацией "Союзмультфильма": в эти даты пройдут показы шоу на основе мультсериала "Умка". А уже 3 и 4 февраля состоятся познавательно-развлекательные мероприятия по "Простоквашино"», — указано в сообщении.



В пресс-службе рассказали, что новая программа была разработана для русскоязычной аудитории.



Председатель совета директоров киностудии Юлия Слащева отметила, что это уже не первый совместный эксперимент с дубайским Театром цифрового искусства.



В 2023 году зрителям было представлено шоу на основе мультсериалов «Монсики» и «Умка».



«Наша компания открыта для актуальных форматов не только в анимации, но и в области образования, интертеймента. Именно поэтому мы особенно рады сотрудничеству с высокотехнологичным театром ToDa: его возможности позволяют представить отечественную анимацию в передовом формате шоу с иммерсивными элементами», — отметила Юлиана Слащева.









Фото: кадр из фильма "Ну погоди! Каникулы"