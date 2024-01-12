Названа дата выхода биографического фильма о Майкле Джексоне

Стала известна дата выхода биографического фильма о короле поп-музыки Майкле Джексоне.



Картина «Майкл» выйдет 18 апреля 2025 года.



За дистрибуцию картины отвечают компании Lionsgate и Universal. Съемки картины стартуют 22 января. Главную роль в фильме исполнит племянник артиста Джафар Джексон.



Фильм расскажет о становлении Майкла Джексона, его музыкальной карьере, скандалах и судебных разбирательствах. Режиссером картины выступит Антуан Фукуа. Сценарий к фильму написал Джон Логан.



В картине использован основной музыкальный каталог певца.



Майкл Джексон скончался в 2009 году. Певца несколько раз обвиняли в растлении детей, о чем вышел документальный фильм HBO «Покидая Неверленд».









Фото: скриншот видео на YouTube