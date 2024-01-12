В Новосибирске восстановили привезенные из ЛНР иконы

12.01.2024
Новосибирские специалисты восстановили три иконы, привезенные из Луганской Народной Республики.
Иконы датируются XIX веком, передает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», курировавшей доставку икон из ЛНР.
По словам представителя партии Сергея Мажирина, реставрационные работы длились около трех месяцев, проведена масштабная работа.
«Полотна и сами доски привели в порядок. Теперь 20-30 лет эти иконы не потребуют восстановления», — рассказал Мажирин.
Отмечается, что реставраторы восстановили образ Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая Чудотворца.
Перед отправкой в ЛНР иконы заново освятил настоятель прихода в честь Всех Святых Новосибирской епархии РПЦ протоиерей Константин Работа. Вместе с гуманитарным грузом иконы будут доставлены в республику.
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — За Правду»