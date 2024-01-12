В Новосибирске восстановили привезенные из ЛНР иконы

Новосибирские специалисты восстановили три иконы, привезенные из Луганской Народной Республики.



Иконы датируются XIX веком, передает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду», курировавшей доставку икон из ЛНР.



По словам представителя партии Сергея Мажирина, реставрационные работы длились около трех месяцев, проведена масштабная работа.



«Полотна и сами доски привели в порядок. Теперь 20-30 лет эти иконы не потребуют восстановления», — рассказал Мажирин.



Отмечается, что реставраторы восстановили образ Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая Чудотворца.



Перед отправкой в ЛНР иконы заново освятил настоятель прихода в честь Всех Святых Новосибирской епархии РПЦ протоиерей Константин Работа. Вместе с гуманитарным грузом иконы будут доставлены в республику.









Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — За Правду»