Paramount приступила к производству третьего фильма «Топ Ган» с Томом Крузом

Американская студия Paramount приступила к производству третьего фильма «Топ Ган», главную роль в котором играет Том Круз, передает Deadline.



Сообщается, что актер продолжит сотрудничать с Paramount, несмотря на заключенное ранее соглашение с Warner Bros.



По информации издания, сценарий грядущего фильма в настоящее время пишет Эрен Крюгер. Продюсерами проекта выступят Джерри Брукхаймер и Дэвид Элиссон. Главные роли снова сыграют Том Круз, Майлз Теллер и Глен Пауэлл.



О том, кто займет режиссерское кресло на проекте, информации на данный момент нет. Джозеф Косински, режиссер фильма «Топ Ган: Мэверик», отмечает издание, размышляет над тем, выступить ли ему постановщиком или остаться в числе продюсеров.



Драматический боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самой кассовой картиной в карьере Тома Круза. Фильм заработал в прокате 1, 49 млрд долларов. Картина также удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший звук» и получила шесть номинаций на премию Американской киноакадемии.









Фото: кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"