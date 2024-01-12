В Москве стартует Рождественский фестиваль духовной музыки

В Москве пройдет XIV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.



Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист СССР Владимир Спиваков.



Фестиваль пройдет с 12 по 21 января. Откроет фестиваль выступление Московского Синодального хора под руководством Алексея Пузакова. В программу открытия вошли православные сочинения, предназначенные для исполнения в церкви.



«Яркой музыкальной краской вечера станет звон колоколов в исполнении профессионального звонаря Владимира Дегтярева. Сочинения Иоганна Себастьяна Баха на органе Дома музыки исполнит [органист и композитор] Екатерина Мельникова», — рассказали организаторы.



Завершит фестиваль концерт с участием Спивакова. Маэстро вместе с Национальным филармоническим оркестром России представит программу, в которую вошли два реквиема — Габриэля Форе и Карла Дженкинса.









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