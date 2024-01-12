Московский Губернский театр откроет двери для всех желающих в честь своего 10-летия

Московский Губернский театр в честь своего 10-летия откроет двери для всех желающих и покажет закулисье.



В рамках празднования круглой даты гости театра смогут увидеть его глазами творческих работников. Они пройдут по маршрутам, которым ежедневно ходят артисты, театральные художники и режиссеры.



В праздничную программу войдут мастер-классы, тренинги по хореографии, вокалу, сценической речи, пластике, актерскому мастерству, основам художественной фотографии и другим дисциплинам.



В завершение состоится торжественный вечер с участием друзей театра, деятелей культуры, руководителей московских театров, режиссеров, актеров театра и кино.



«Губернский театр — это сочетание современности и классики, театр, который не провоцирует, не эпатирует публику, а говорит на вечные темы, о том, что волнует всех. В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих. Надо только успеть зарегистрироваться, вся программа скоро появится на сайте театра. А к вечернему торжеству мы готовим сюрприз, который покажем на Большой сцене», — рассказал худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.









Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области