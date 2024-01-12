В Петербурге стартует XXIII Новогодний фестиваль

12.01.2024

В Петербурге стартует XXIII Новогодний фестиваль
В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки открывается XXIII Новогодний фестиваль.

Праздник посвящен 35-летию филармонии.

«Джазовая филармония, прожив три с половиной десятилетия, полностью отвечает за свою художественную состоятельность и ценность. Она была и остается цитаделью классического джаза. У нее есть своя публика. Она предоставляет возможность музыкантам высказываться и помогает расти молодой смене», - приводит ТАСС слова историка джаза, заслуженного деятеля искусств России Владимира Фейертага.

В рамках фестиваля, который продлится три дня, выступят ансамбль «Четверо», Jazz Philharmonic Orchestra, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Давид Голощекин и его ансамбль, другие музыканты.

Откроет фестиваль Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова.


Фото: Pixabay.com