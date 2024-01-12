В Петербурге стартует XXIII Новогодний фестиваль

12.01.2024
В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки открывается XXIII Новогодний фестиваль.
Праздник посвящен 35-летию филармонии.
«Джазовая филармония, прожив три с половиной десятилетия, полностью отвечает за свою художественную состоятельность и ценность. Она была и остается цитаделью классического джаза. У нее есть своя публика. Она предоставляет возможность музыкантам высказываться и помогает расти молодой смене», - приводит ТАСС слова историка джаза, заслуженного деятеля искусств России Владимира Фейертага.
В рамках фестиваля, который продлится три дня, выступят ансамбль «Четверо», Jazz Philharmonic Orchestra, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Давид Голощекин и его ансамбль, другие музыканты.
Откроет фестиваль Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова.
Фото: Pixabay.com