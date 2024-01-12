В Петербурге стартует XXIII Новогодний фестиваль

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки открывается XXIII Новогодний фестиваль.



Праздник посвящен 35-летию филармонии.



«Джазовая филармония, прожив три с половиной десятилетия, полностью отвечает за свою художественную состоятельность и ценность. Она была и остается цитаделью классического джаза. У нее есть своя публика. Она предоставляет возможность музыкантам высказываться и помогает расти молодой смене», - приводит ТАСС слова историка джаза, заслуженного деятеля искусств России Владимира Фейертага.



В рамках фестиваля, который продлится три дня, выступят ансамбль «Четверо», Jazz Philharmonic Orchestra, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, Давид Голощекин и его ансамбль, другие музыканты.



Откроет фестиваль Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова.









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