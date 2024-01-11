Гендиректор Warner Bros. продал акции компании

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав продал часть акций своей компании для компенсации налоговой задолженности, передает The Hollywood Reporter.



Данные Комиссии по ценным бумагам и биржам свидетельствуют о том, что у Заслава было удержано около 9,5 млн долларов в акциях компании по цене 11,40 доллара за акцию. Сделка состоялась 8 января 2024 года, после чего акции WBD упали в цене на 60%.



Ранее сообщалось о встрече Дэвида Заслава с гендиректором Paramount Global Бобом Бакишем, на которой обсуждалось возможное слияние двух компаний. Переговоры по данному вопросу продолжатся в январе 2024 года.









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