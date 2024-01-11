Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.



Лукашенко отметил, что Соломин достиг настоящих профессиональных высот.



«Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина в связи с его смертью», — указано в сообщении пресс-службы главы белорусского государства.



Александр Лукашенко назвал Юрия Соломина выдающимся актером и режиссером, человеком с активной гражданской позицией, неизменно сохранявшим верность своим идеалам.



«Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах», — указано в сообщении.



Ранее соболезнования в связи со смертью артиста выразил президент России Владимир Путин.









Фото: скриншот видео телеканала "Беларусь 24"