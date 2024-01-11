На выставке «Уголь Донбасса» написали портреты участников СВО

По словам куратора выставки Татьяны Любченко, в экспозиции в калужском музее представлены 22 графические работы, созданные в технике угля.«В рамках вернисажа было создано два портрета участников СВО, они приглашены калужским отделением фонда "Защитники Отечества". Один портрет Виталия Новаселова, позывной "Вол", создал художник [Сергей Марченко]. А преподаватель колледжа, Максим Зеленский, написал портрет Андрея Зайцева — позывной "Моряк"», — приводит агентство слова куратора выставки.Сергей Марченко 12 января проведет мастер-класс для студентов колледжа культуры и искусств.Проект «Уголь Донбасса» — передвижной и приехал в Калугу из Москвы. На работах представлены как бойцы, так и местные жители прифронтовых городов и сел, военные корреспонденты, волонтеры, медики.Сергей Марченко является участником многочисленных российских и зарубежных выставок. Работы художника находятся в частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров. В 2011 году художник был удостоен ордена «Служение искусству» I степени.