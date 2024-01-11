Музей-усадьба Федора Шаляпина в Москве закроется на реставрацию

Пресс-служба музея-усадьбы Федора Шаляпина сообщила, что с 14 февраля учреждение закроется на реставрацию.



Исторический особняк расположен на Новинском бульваре.





Реставрация в музее-усадьбе проходит уже несколько месяцев, но пока работы не мешали посещению выставок. В настоящий момент в учреждении открыта постоянная экспозиция «Московский дом Шаляпина» и выставка «Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву».





«Реставрационные работы проводятся с особой тщательностью и вниманием к деталям», — говорится в сообщении.





Оперный певец Федор Шаляпин приобрел особняк на Новинском бульваре в 1910 году.









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