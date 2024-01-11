Лидером по числу номинаций People’s Choice Awards стал фильм «Барби»

В США 18 февраля состоится вручение ежегодной кинопремии People’s Choice Awards («Выбор народа»).



Лидером по числу номинаций стал фильм «Барби» Греты Гервиг.



Комедия претендует на награды в девяти номинациях. Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана номинирован в шести категориях. За главную премию также будут бороться киноленты «Форсаж 10», «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Братья Супер Марио в кино», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Тейлор Свифт: The Eras Tour».



Особенностью People’s Choice Awards является то, что победителя определят кинозрители.



Фильм о самой знаменитой кукле в мире вышел в прокат 18 июля 2024 года. Мировые сборы «Барби» составили более 1,44 млрд долларов. Фильм уже получил две премии «Золотой глобус» за лучшую музыкальную композицию и кассовые достижения.









Фото: кадр из фильма "Барби"