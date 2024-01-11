Коллектив МХАТа выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Коллектив МХАТа имени Горького выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.



В театре артиста назвали человеком-легендой.



«Коллектив МХАТа Горького выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Юрия Мефодьевича Соломина его родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам и всему коллективу Малого театра. Юрий Мефодьевич Соломин — человек-легенда. Роли в кино принесли ему всенародную любовь и навсегда вошли в историю мирового кинематографа. Каждая его актерская и режиссерская работа — образец высочайшего мастерства, таланта и искреннего уважения к зрителю», — указано в сообщении.



Юрий Соломин скончался в четверг, 11 января, на 89-м году жизни. Прощание с артистом пройдет 15 января в Малом театре. Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.









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