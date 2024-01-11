В Театре сатиры пройдет премьера «Пигмалиона» с Ангелиной Стречиной

В Московском академическом театре сатиры 20 и 21 января состоятся премьерные показы спектакля «Пигмалион», который поставил Виктор Крамер.



Главные роли в постановке исполняют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили и Алена Яковлева.





В основу спектакля легла одноименная пьеса Бернарда Шоу.





«Наш спектакль про сложные отношения. Мучительные, иногда смешные, а иногда — парадоксальные — битва двух сильных личностей, и битва, несмотря на свою трагичность, прекрасна», — приводит пресс-служба театра слова Крамера.





Режиссер представит современное прочтение пьесы Шоу. Чонишвили исполнит главную роль — профессора Генри Хиггинса. В постановке также задействованы Сергей Климов, Ольга Кузина, Сергей Серов и другие артисты.









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