Финны потребовали исключить Израиль из «Евровидения»

Музыканты Финляндии создали петицию, в которой требуют запретить участие представителям Израиля в международном песенном конкурсе «Евровидение».





В предыдущие годы из конкурса были исключены участники из России и Белоруссии.



В Финляндии петицию подписали около 1,5 тысяч музыкантов и представителей индустрии. Они обвиняют Израиль в военных преступлениях во время операции в Секторе Газа.



Подписанты считают, что если организаторы «Евровидения» не исключат Израиль, то Финляндии стоит отозвать собственное участие в конкурсе.





«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском Мальмё. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года.









Фото: Eurovision/YouTube