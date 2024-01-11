Финны потребовали исключить Израиль из «Евровидения»

11.01.2024

Финны потребовали исключить Израиль из «Евровидения»
Музыканты Финляндии создали петицию, в которой требуют запретить участие представителям Израиля в международном песенном конкурсе «Евровидение».

В предыдущие годы из конкурса были исключены участники из России и Белоруссии.

В Финляндии петицию подписали около 1,5 тысяч музыкантов и представителей индустрии. Они обвиняют Израиль в военных преступлениях во время операции в Секторе Газа.

Подписанты считают, что если организаторы «Евровидения» не исключат Израиль, то Финляндии стоит отозвать собственное участие в конкурсе.

«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском Мальмё. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года.


Фото: Eurovision/YouTube