Финны потребовали исключить Израиль из «Евровидения»

В Московском академическом театре сатиры 20 и 21 января состоятся премьерные показы спектакля «Пигма...
Музыканты Финляндии создали петицию, в которой требуют запретить участие представителям Израиля в ме...
Всего на территории башенного комплекса «Пуй» обнаружено девять фрагментов барельефных камней.
Глава правительства России Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ...
Президент отметил, что беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство,...
В театре артиста назвали человеком-легендой.
В Московском академическом театре сатиры 20 и 21 января состоятся премьерные показы спектакля «Пигма...
Музыканты Финляндии создали петицию, в которой требуют запретить участие представителям Израиля в ме...
Всего на территории башенного комплекса «Пуй» обнаружено девять фрагментов барельефных камней.
Глава правительства России Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ...
Президент отметил, что беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство,...
В 2023 году дом-музей Гамзата Цадасы посетили более 100 тысяч человек.
Подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные ...
Новый фильм появится спустя восемь лет после выхода предыдущего.
По словам генерального директора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко, фестиваль будет...
Юные артисты также побывают на интерактивной экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа».
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера, художественного руководите...
В своей работе, отметила Любимова, Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского теа...
Об этом сообщила вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.
С артистом простятся 15 января.
Московские школьники побывали на 18 экскурсиях в театрах.
Артист скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Реставрация дома на Новинском бульваре в Москве длится около полугода.
На втором месте расположилось «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
Фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов» продлится до 25 апреля.
11.01.2024