В Ингушетии найдены утраченные части барельефа древнейшего в России христианского храма

В Ингушетии реставраторы обнаружили утерянные части барельефа древнейшего христианского храма России Тхаба-Ерды, сообщает Telegram-канал Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.



«При проведении очистки территории обнаружен камень, который, по нашему предположению, является фрагментом рисунка с фасадной стороны древнего ингушского храма Тхаба-Ерды. Камень обнаружил наш сотрудник и ученик Тамерлан Тумгоев. Мы пришли к выводу, что если есть один фрагмент, то, возможно, есть и другие. Решили командой из 15 человек проверить эту версию. <...> Обнаружили еще семь фрагментов», — рассказал реставратор Рамзан Султыгов.



Всего на территории башенного комплекса «Пуй» обнаружено девять фрагментов барельефных камней. Специалисты провели опись артефактов, камни направят на дальнейшее изучение. В дальнейшем камни будут использоваться при реставрации храма Тхама-Ерды.



Тхаба-Ерды — самый древний российский христианский храм. Он входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.