Владимир Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.



Глава государства назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России.



«Кончина Юрия Мефодьевича Соломина — тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Президент отметил, что беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь.



«Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке», — говорится в телеграмме.



Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с артистом состоится 15 января в Малом театре. Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.









Фото: пресс-служба Кремля