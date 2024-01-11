Посещаемость дома-музея поэта Гамзата Цадасы в Дагестане в 2023 году увеличилась втрое

Отмечается, что посещаемость в 2023 году более чем в три раза превысила показатели предыдущего года.По словам главы Хунзахского района Нурмагомеда Задиева, в 2023 году дом-музей Гамзата Цадасы посетили более 100 тысяч человек, в то время как годом ранее — чуть более 30 тысяч.«Такой рост стал возможен и благодаря 100-летнему юбилею в 2023 году его сына, поэта Расула Гамзатова. Гостей было много, приезжают со всех уголков страны и мира», — приводит агентство слова главы района.Нурмагомед Задиев сообщил, что в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова дом-музей поэта Цадасы был отремонтирован. В его фондах хранится более 1,8 тысячи экспонатов.