Открыт прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.



Заявки принимаются с 11 января до 20 февраля. Подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.



Конкурс включает девять тематических направлений: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».



По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, ответы на часто задаваемые вопросы содержатся в спецвыпуске программы «Культурная волна».



Победители конкурса будут объявлены не позднее 11 июня 2024 года.