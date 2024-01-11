Открыт прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

11.01.2024

Открыт прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Заявки принимаются с 11 января до 20 февраля. Подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

Конкурс включает девять тематических направлений: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, ответы на часто задаваемые вопросы содержатся в спецвыпуске программы «Культурная волна».

Победители конкурса будут объявлены не позднее 11 июня 2024 года.