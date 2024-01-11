В программу V Зимнего международного фестиваля в Москве вошло 18 концертов

11.01.2024
В рамках V Зимнего международного фестиваля искусств в Москве пройдет 18 концертов.
В этом году фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета расширил свою программу, передает
ТАСС.
По словам генерального директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, фестиваль будет идти в течение месяца.
«Мероприятия в Москве и в Сочи будут отличаться, первым концертом в Москве будет вечер музыки Александра Зацепина. Его композиции нам знакомы с детства. Гала-концерт в честь закрытия фестиваля проведут в Зарядье. Мы решили сделать сочетание итальянско-австрийской музыки. Для слушателей исполнят композиции Россини и Шуберта, также будет музыка Тартини», — рассказал Дмитрий Гринченко.
Руководитель добавил, что проектов и площадок в этом году стало больше. На каждой из площадок зрителей ждет насыщенная программа.
По словам Гринченко, в рамках фестиваля состоится проект «Музыка страны от края и до края» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Фото: Pixabay.com