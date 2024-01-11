Белорусский хор исполнит в Музее Победы знаменитую «Катюшу»

В Музее Победы состоится выступление хора старших классов Sunrise детской школы искусств № 1 города Новополоцка из Белоруссии, сообщили в пресс-службе учреждения.



Юные артисты исполнят в Зале Полководцев знаменитую песню «Катюша», побывают на интерактивной экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа».



«Благодаря уникальному сочетанию новых музейных технологий, исторически достоверных декораций, подлинных раритетов гости смогут погрузиться в события прошлого — пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан, подняться на ступени поверженного Рейхстага», — говорится в сообщении музея.



Выступление коллектива пройдет также на детском благотворительном концерте в Храме Христа Спасителя.









Фото: пресс-служба Музея Победы