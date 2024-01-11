Собянин: «Соломин внес огромный вклад в развитие отечественного театра и кино»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.



Собянин отметил, что Соломин внес огромный вклад в развитие отечественного театра и кино.





«Творчество Юрия Мефодьевича — это целая эпоха в истории Малого театра. Его замечательные работы на большом экране оставили яркий след в душе миллионов зрителей и обогатили золотой фонд нашего кино. Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким», — указано в сообщении Сергея Собянина.





Народный артист СССР, режиссер Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с артистом состоится, по предварительным данным, 15 января. Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.









Фото: скриншот видео Москва 24