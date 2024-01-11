Мариупольскому драмтеатру предоставили оборудование на 9 млн рублей

11.01.2024

Мариупольскому драмтеатру предоставили оборудование на 9 млн рублей
Мариупольский драмтеатр получил оборудование на сумму более 9 млн рублей.

Средства предоставлены Президентским фондом культурных инициатив. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

«Мариупольский республиканский академический ордена "Знак почета" русский драматический театр получил новое оборудование на сумму свыше 9 млн рублей: Президентский фонд культурных инициатив продолжает обновлять материально-техническую базу учреждений культуры ДНР», — сообщила Толстыкина.

Благодаря поддержке фонда, отметила вице-премьер, театрально-концертные организации региона получили возможность проведения мероприятий, соответствующих современным техническим требованиям.


Фото: Pixabay.com