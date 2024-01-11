Стали известны дата и место прощания с Юрием Соломиным

Прощание с народным артистом СССР, режиссером Юрием Соломиным, по предварительным данным, состоится в понедельник, 15 января. Похоронят его на Троекуровском кладбище.





Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова назвала ТАСС предварительную дату и место прощания с его художественным руководителем. Пройдет церемония в Малом театре.





«Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой», — добавила Тамара Михайлова.





Юрий Соломин скончался в четверг, 11 января. Артисту было 88 лет. Художественным руководителем Малого театра Соломин был с 1988 года и до конца жизни.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва