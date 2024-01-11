В Москве для школьников провели почти 20 экскурсий по проекту «Театральное закулисье»

Школьники Москвы посетили 18 экскурсий в театрах в рамках проекта «Театральное закулисье». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





Проект «Театральное закулисье» стартовал в начале этого учебного года. Предназначается он участникам «Содружества школьных театров Москвы», куда входят 690 театров в школах и колледжах.





«В них занимаются больше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Сергей Собянин.





Так, в Московской театральной школе Олега Табакова дети посетили учебный театр и мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. Школьники также побывали в Театре кукол имени Образцова, в Музее МХАТ.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва