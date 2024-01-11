Реставраторы нашли артефакт в Музее-усадьбе Шаляпина

Реставраторы обнаружили «удивительные артефакты» в ходе работ во флигеле Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Российского национального музея музыки.





В ходе реставрации был найден проржавевший фрагмент топора. Предполагается, что его использовала прислуга для различных работ в усадьбе. Находка свидетельствует о том, что в XIX веке и топор был неотъемлемой частью повседневной жизни людей.





«Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина на Новинском бульваре — это не просто здание, это настоящая частичка истории, которая позволяет нам окунуться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни и творчестве выдающегося русского оперного певца», — привели в пресс-службе слова гендиректора Музея музыки, заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова.





Реставрация проходит с особой тщательностью и вниманием к деталям для сохранения исторической ценности усадьбы и передачи ее будущим поколениям. Осуществляет ее Минкультуры России.





Сейчас в Музее представлена постоянная экспозиция «Московский дом Шаляпина». Ее обновили в 2023 году в честь 150-летия со дня рождения знаменитого певца. В Доме Шаляпина работает выставка «Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву».









Фото: Пресс-служба Российского национального музея музыки