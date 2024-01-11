Роман «Мастер и Маргарита» стал самой продаваемой книгой русской классики в 2023 году

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» оказался самой продаваемой книгой среди произведений русской классики в бумажном варианте в 2023 году. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы сети магазинов «Читай-город».





За «Мастером и Маргаритой» расположился роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Отмечается, что в 2023 году россияне купили более 65 тысяч экземпляров книги Булгакова.





«Ранее этот же роман был отмечен в сети как лидер продаж среди больших книг, на которые читатели готовы потратить свободное время», — уточнили в пресс-службе.





Более 52 тысяч экземпляров произведения Достоевского также было продано за 2023 год. Следом расположились романы «Братья Карамазовы» и «Идиот». Замкнул пятерку самых продаваемых книг русских классиков роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы». Представители «Читай-города» уточнили, что в топ-10 не вошел Александр Пушкин.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва