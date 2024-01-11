В Красноярске 20 января откроется большой оперный фестиваль

Большой оперный фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов» откроется в Красноярске гала-концертом 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.





Фестиваль продлится до 25 апреля. За эти месяцы в программе ожидается семь премьерных концертов и спектаклей. В них будут участвовать приглашенные музыканты из Большого и Мариинского театров, солисты из Армении, Монголии, Казахстана и Китая, а также красноярские певцы.





Гала-концерт 20 января посвятят 180-летнему юбилею Николая Римского-Корсакова. На вечере прозвучат фрагменты знаменитых опер прославленного композитора. Солисты Национального академического театра оперы и балета Армении имени Александра Спендиаряна Белла Амарян и Гош Саргсян, солистка Большого театра России Ольга Селиверстова и ведущие солисты оперной труппы Красноярского театра выйдут на сцену в этот день.





30 и 31 января организаторы посвятят камерной музыке Модеста Мусорского. Также 3 и 4 февраля зрителей ждут повторные показы оперы «Борис Годунов», премьера которой состоялась в ноябре 2023 года.





21 февраля состоится «Парад теноров». Самыми значительными событиями фестиваля будут новые премьеры Красноярского театра оперы и балета.





2 апреля публику ждет выступление звезды мировой сцены Альбины Шагимуратовой. Завершится фестиваль гала-концертом в честь Джузеппе Верди, чей 210-летний юбилей отметили в 2023 году.



