В Кисловодске стартовали съемки фильма «Аутсорсинг» Душана Глигорова

11.01.2024

В Кисловодске стартовали съемки фильма «Аутсорсинг» Душана Глигорова
Съемки многосерийного художественного фильма с рабочим названием «Аутсорсинг» стартовали в Кисловодске. Об этом глава курорта Евгений Моисеев рассказал журналистам.

Над фильмом работает кинокомпания «Гранат Арт» по заказу продюсерской компании «Среда». Евгений Моисеев уточнил ТАСС, что рабочее название ленты — «Аутсорсинг».

По словам главы Кисловодска, режиссером-постановщиком картины выступает Душан Глигоров, а оператором-постановщиком — Батыр Моргачев. Действие фильма происходит в 1996 году перед принятием Россией моратория на смертную казнь. Планируется, что съемки в Кисловодске будут проходить около месяца.

Евгений Моисеев отметил, что в городе регулярно проходят съемки различных жанров кино, чему здесь всегда рады. Локации позволяют комфортно разместить съемочные группы для «насыщенных и атмосферных кадров».


Фото: Pixabay.com