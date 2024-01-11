В Кисловодске стартовали съемки фильма «Аутсорсинг» Душана Глигорова

Съемки многосерийного художественного фильма с рабочим названием «Аутсорсинг» стартовали в Кисловодске. Об этом глава курорта Евгений Моисеев рассказал журналистам.





Над фильмом работает кинокомпания «Гранат Арт» по заказу продюсерской компании «Среда». Евгений Моисеев уточнил ТАСС , что рабочее название ленты — «Аутсорсинг».





По словам главы Кисловодска, режиссером-постановщиком картины выступает Душан Глигоров, а оператором-постановщиком — Батыр Моргачев. Действие фильма происходит в 1996 году перед принятием Россией моратория на смертную казнь. Планируется, что съемки в Кисловодске будут проходить около месяца.





Евгений Моисеев отметил, что в городе регулярно проходят съемки различных жанров кино, чему здесь всегда рады. Локации позволяют комфортно разместить съемочные группы для «насыщенных и атмосферных кадров».









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