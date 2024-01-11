Владимир Путин посетил первую анимационную студию Дальнего Востока «Мечталитет»

11.01.2024

Владимир Путин посетил первую анимационную студию Дальнего Востока «Мечталитет»
Президент России Владимир Путин побывал на анимационной студии «Мечталитет». Визит главы государства состоялся в рамках его рабочей поездки в Хабаровск.

Стоит отметить, что «Мечталитет» является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Открылась она в 2018 году. Самой известной работы «Мечталитета» стал мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине». Проект вышел на российских стриминговых сервисах и телеканалах, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.

Владимир Путин прибыл в Хабаровск вечером 10 января с Чукотки в рамках турне по Дальнему Востоку. В прошлый раз президент посещал город более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения. Здесь же президент тогда произнес новогоднее обращение.


Фото: YouTube