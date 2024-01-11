Владимир Путин посетил первую анимационную студию Дальнего Востока «Мечталитет»

Президент России Владимир Путин побывал на анимационной студии «Мечталитет». Визит главы государства состоялся в рамках его рабочей поездки в Хабаровск.





Стоит отметить, что «Мечталитет» является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Открылась она в 2018 году. Самой известной работы «Мечталитета» стал мультсериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине». Проект вышел на российских стриминговых сервисах и телеканалах, а также в Китае, Казахстане, Белоруссии и Таиланде.





Владимир Путин прибыл в Хабаровск вечером 10 января с Чукотки в рамках турне по Дальнему Востоку. В прошлый раз президент посещал город более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения. Здесь же президент тогда произнес новогоднее обращение.









Фото: YouTube