В Москве завершились съемки комедии «Возвращение попугая Кеши»

В Москве завершились съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши».



Главные роли в фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.



Съемки картины прошли в Москве и Сочи.



Создатели картины сообщили, что в фильме, помимо актеров, снимались животные: обезьяны, страус, еноты, медведь, тигр.



«Вообще, на этом проекте у нас сложился невероятный актерский состав — Оксана Акиньшина, Рома Курцын в абсолютно необычном для себя образе, Никита Дювбанов, Ирина Безряднова. Мне кажется, у нас получилось сделать яркое, очень душевное и доброе кино с классными аттракционами внутри! Буду с нетерпением ждать премьеры», — рассказал актер Никита Кологривый о работе.



В актерский состав картины также вошли Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Наталья Коренная и другие. Режиссером проекта выступил Олег Асадулин. Автор сценария — Константин Трофимов.



Релиз картины намечен на осень 2024 года.









Фото: пресс-служба кинокомпании "Кинотека"