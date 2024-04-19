Уехавший на СВО звезда «Гардемаринов» попал в госпиталь

19.04.2024

Уехавший на СВО звезда «Гардемаринов» попал в госпиталь
Российский актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев, отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), попал в госпиталь.

В соцсетях актер опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке с повязкой на глазу.

К публикации артист добавил стихи собственного сочинения. О причинах травмы Мамаев не рассказал.

Ранее Михаил Мамаев заявил, что не понимает деятелей культуры, абстрагировавшихся от темы СВО.

В зону проведения спецоперации звезда фильма «Виват, гардемарины!» отправился в январе 2023 года.


Фото: кадр видео