Уехавший на СВО звезда «Гардемаринов» попал в госпиталь

Российский актер, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев, отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), попал в госпиталь.



В соцсетях актер опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке с повязкой на глазу.



К публикации артист добавил стихи собственного сочинения. О причинах травмы Мамаев не рассказал.



Ранее Михаил Мамаев заявил, что не понимает деятелей культуры, абстрагировавшихся от темы СВО.



В зону проведения спецоперации звезда фильма «Виват, гардемарины!» отправился в январе 2023 года.









Фото: кадр видео







