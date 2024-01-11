Дом Гидрографического управления в Петербурге признали памятником

Здание Главного гидрографического управления Морского ведомства в Санкт-Петербурге получило статус регионального памятника. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.





Отмечается, что в Доме Гидрографического управления в начале XX века создавались морские карты России. Здание включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова. Дом находится по адресу: Новочеркасский проспект, 1/А.





Сейчас здание находится в собственности и в аренде юридических лиц. Построено оно было на Охте в 1909 году. Спроектировал здание гражданский инженер Николай Малеин. В доме разместили гидрографическое управление, основной функцией которого была опись российских морей в геодезическом, гидрографическом, метеорологическом и магнитном отношении. Также здесь находились редакция карт, чертежная, граверная, литография, печатная и фотометаллотипная мастерские.









Фото: Pixabay.com