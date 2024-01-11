Писатель-фантаст Николай Романецкий умер на 71-м году жизни

Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза писателей Петербурга.





В публикации отметили, что Романецкий умер 10 января. Писатель также был переводчиком, являлся членом семинара Бориса Стругацкого, ответственным секретарем АБС-премии и литературного журнала фантастики «Полдень XXI век». Дату и место похорон объявят позднее, уточняется на сайте.





Будущий писатель родился 26 июня 1953 года в Новгородской области. В 1977-м окончил Ленинградский политехнический институт по направлению «инженер-металлург». После этого Романецкий работал на «Балтийском заводе» вплоть до 1989 года.





Первые попытки писать фантастику произошли еще в студенчестве. Вернулся Романецкий к ним в 1985 году. Тогда же он стал участником семинара Бориса Стругацкого. В открытых источниках говорится, что автор писал под несколькими псевдонимами. Известность писателю принес цикл «У мертвых кудесников длинные руки».









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