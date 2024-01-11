СТС приступил к съемкам продолжения сериала «Молодежка»

Начались съемки спортивной драмы «Молодежка. Студенты». Работают над продолжением знаменитого сериала телеканал СТС и компания Art Pictures Vision.





Премьера первой «Молодежки» состоялась в 2013 году. В пресс-службе СТС отметили, ссылаясь на комментарий продюсера Федора Бондарчука, что не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. Так, с успехом вернулись «Папины дочки», анонсировано продолжение другого хита телеканала — «Не родись красивой».





«Но «Молодежка» — особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами», — привели в пресс-службе слова Бондарчука.





В проекте появятся Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие актеры. Режиссером продолжения сериала снова стал Андрей Головков.









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