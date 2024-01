Ранее не изданный альбом Дэвида Боуи Waiting In The Sky выйдет в апреле 2024 года

Ранее не изданный альбом покойного певца Дэвида Боуи выйдет 20 апреля 2024 года. В него войдут четыре новых трека.





Релиз альбома под названием Waiting In The Sky будет приурочен к Международному дню музыкального магазина. Песни, вошедшие в трек-лист, были записаны в одно время с альбомом о Зигги Стардасте. По данным NME, одна из них является кавером на песню Round And Round Чака Берри.





Напомним, Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет. За несколько дней до ухода из жизни артист выпустил свой юбилейный 25-й альбом под названием Blackstar. После этого вышли несколько посмертных пластинок, в которые вошли раритетные записи разных лет.









Фото: Pixabay.com